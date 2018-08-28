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TBMM Başkanı Yıldırım Bakü'ye gitti

TBMM Başkanı , özel uçak "ANA" ile saat 18.23'te 'ın başkenti Bakü'ye gitti. Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer uğurladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 18:53
TBMM Başkanı Yıldırım Bakü'ye gitti

TBMM Başkanı "ANA" uçağı ile akşam saatlerinde Bakü'ye gitti. Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım ile TBMM Katip Üyesi Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz, Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Bakü'ye gitti.

"HEDEF, İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN UZLAŞMAYLA YAPILMASI"

TBMM Başkanı Yıldırım Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Meclis İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. , Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir." dedi.

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TBMM Başkanı Yıldırım Bakü'ye gitti
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