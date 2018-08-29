ABD'li heyet mülteci ve sığınmacılar için Türkiye'ye geldi

Amerika'nın dört bir yanından gelen 8 ABD'li araştırmacı, uzman akademisyenlerin öncülüğünde İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirleri ziyaret edip, sivil ve resmi yetkililerle bir araya geldi. Washington'da kongre üyeleri ve senatör görüşmesi ile başlayan program Gaziantep'te AFAD Mülteci kamplarının da ziyaret edilmesi ile sona erdi.

AMERİKALI HEYET, SIĞINMACILAR KONUSUNDA TÜRKİYE'DE BİRÇOK KURUMUN ÜSTÜN GAYRETİNE TANIK OLDU

3 hafta boyunca Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan genç araştırmacılar Türkiye'nin mülteciler ve insani yardım alanlarındaki örnek çalışmalarını ve uluslararası kamuoyunun destek olması gereken konuları yakından gözlemleme ve değerlendirdiler. Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Adalet ve Aile Bakanlıkları, Sivil toplum kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, üniversiteler, insani yardım merkezleri, AFAD, Göç İdaresi gibi bir çok kurumdan bilgi alan heyet, Nizip konteyner kentini de ziyaret ettiler.

Programın 1. ayağının amacına ulaştığını anlatan THO Kurumsal İlişkiler Başkanı Aslı İlgün GÖK, ABD'li heyetin Türkiye'ye gelmeden önceki düşüncelerinin değiştiğini, mülteciler konusunda yapılan maddi-manevi gayretlerin yerinde görülmesinin heyete çok şey kattığını dile getirdi.

"Türkiye-ABD ilişkilerinin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Bu sürecin atlatılması ve ilişkilerin normale dönmesi için Washington'da gösterdiğimiz gayretin yanında Türkiye'nin mülteciler gibi önemli bir konuda yaptığı fedakârlıkları bu programla Amerikalılara anlatmayı amaçladık. Heyet, 3 hafta boyunca Türkiye'nin önemli kurumlarını ziyaret etti, bilgiler aldı. THO'nun yıllardır Amerika'da misyon edindiği yapıcı diyalog platformunun başka bir ayağı da Türkiye'de sağlanmış oldu.

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA YALNIZ BUGÜN İÇİN DEĞİL YARIN İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ"

Heyet, Türkiye'nin bu konuda diğer ülkelere göre ne kadar önde olduğunu, sadece kamplarda değil büyük şehirlerde de mültecilerin barınma, eğitim, sağlık gibi hayati ihtiyaçlarının karşılandığını; gençlere, kadınlara ne kadar önem verildiğini yerinde görmüş oldu. Heyetle bir araya gelen Suriyeliler, Türkiye'de mutlu olduklarını, savaş ve göç travmasını atlatmak için kurumların üstün gayret gösterdiklerini anlattı. Sahada edinilen izlenimlerin önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden böyle bir program düzenledik. Araştırmacı gençlerin bu izlenimlerinin gelecekte Türkiye lehine sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyoruz. Yani THO olarak Türk-ABD ilişkileri kapsamında yalnız bugün için değil yarın için de çalışıyoruz."

Projenin hayata geçmesi için Türkiye'deki kurumlardan beklediklerinin üstünde destek gördüklerini belirten İlgün Gök, Turkcell, THY, AlbarakaTürk, İTO, ATO, Sierra Nevada Corparation ,Amerikan Estetik, Sinbo, Bilgi, Koç ve Hasan Kalyoncu Üniversitelerinin mülteci konusunda duyarlılıklarının heyet tarafından görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"GÖÇMEN SORUNU SAYILARDAN İBARET ALGILANMAMALI"

Göçmen sorununun uluslararası kamuoyu tarafından sayılardan ibaret algılandığını belirten araştırmacı gençler, bu program ile mülteci konusunun karmaşık ve zor yanlarına tanık olduklarını ve bunun boyutlarının ne kadar büyük olduğunu fark ettiklerini dile getirdiler. Uluslar arası toplumun Türkiye'nin yükünü hafifletmesi gerektiğinin de altını çizdiler.

ABD'li araştırma heyeti, Eylül ayında Washington DC'de büyük bir panel ile araştırma raporunu Amerikan kamuoyuna sunacaklar.