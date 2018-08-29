Bedelli askerlikte ilk celp dönemi 15 Eylül’de

Bedelli askerlik 1'inci celp döneminde sevk edilecek yükümlülerin sevk bilgileri belli oldu. Yaklaşık 12 bin kişinin 21 günlük temel askerlik için 15 Eylül'de silah altına alınması bekleniyor. Diğer sevk dönemleri ise 6 Ekim ve 27 Ekim olarak belirlendi. Bedelli askerlikten faydalanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 bin liralık ücreti yatıran yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı. İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak. Dün açıklanan birlik bilgilerine göre, 12 bin kişinin silahaltına alınması bekleniyor. Bedelli askerlik eğitimi, Ankara, İstanbul, Aydın, Çanakkale, Sivas, İzmir ve Burdur'un da aralarında bulunduğu 12 merkezde verilecek.

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