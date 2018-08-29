Haberler Gündem Haberleri Büyükelçilik saldırısı planlı

Büyükelçilik saldırısı planlı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının “adi vaka” değil planlı olduğu ortaya çıktı. Saldırganların daha önce keşif yaptığı belirlendi