Büyükelçilik saldırısı planlı

ABD'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı soruşturması derinleştirildi. Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki bilgilere göre 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırının ardından güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Yapılan inceleme sonucunda, zanlılar Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş
'ın saldırıdan kısa süre öncesinde büyükelçilik çevresinde turladıkları ortaya çıktı. SALDIRIYI PLANLADILAR
Çelikten ve Gündaş'ın yürüyerek büyükelçilik çevresinde keşif yaptıkları anlaşıldı. Emniyetteki sorgularında alkol aldıklarını ve büyükelçiliğin önünden geçerken rastgele ateş ettiklerini öne süren zanlıların olaydan önce elçilik çevresinde keşif yapmaları saldırının planlı olduğunu ortaya koydu. Saldırıda güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeyi hedef alan ve 6 el ateş açarak kaçan şüphelilerin, daha sonra da olay yerine geri döndükleri belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Çelikten ve Gündaş'ın, büyükelçilik yakınlarına gelerek polisin olay yeri inceleme çalışmalarını da soğukkanlılıkla izledikleri tespit edildi. 5 KOVAN ARAÇTA...
Yapılan incelemede, şoför koltuğunda oturan saldırgan tarafından ateş açıldığı anlaşıldı. Bu sırada 5 kovanın araç içine düştüğü, birinin ise olay yerinde bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusunun ardından, silahlar gösterdikleri metruk binada bulunurken, silahların, kayıp-çalıntı kaydının olduğu öğrenildi. FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
SUÇ kayıtları bulunduğu öğrenilen saldırganların olay gecesi ve öncesinde irtibatlı oldukları kişiler mercek altına alındı. Şüphelilerin telefon trafiğinde bulunan kişilerin HTS kayıtlarının da incelendiği öğrenildi. Ayrıca savcılık, şüphelilerin örgüt irtibatlarını da araştırırken, geçtiğimiz günlerde Osman Gündaş'ın patronu olan ve FETÖ
ile bağlantılı olduğu belirtilen 1 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların bu hafta içinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yine soruşturma kapsamında, olayda kullanılan silahı temin ettiği belirlenen bir şüphelinin de gözaltında olduğu belirtildi.