CHP’li belediyeye ‘çamurlu su’ tepkisi

TEKIRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde CHP'li belediyenin sorumsuzluğu yüzünden yine bir su rezaleti yaşandı. Şahpaz Mahallesi'nde önceki gün musluklardan akan pis su vatandaşları şaşkına çevirdi. Yaklaşık iki saat boyunca musluklardan akan bulanık ve pis kokulu suyla ilgili vatandaşlar hem TESKİ'ye hem de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaşlar "Kısa sürede geçer zannettik. Tonlarca suyu boş yere akıttık. Çeşmeden kahverengi ve pis kokulu akan şeyin ne olduğunu merak ediyoruz. Buna su demek imkansız. Lağım mı? Çamur mu? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin cevap vermesini bekliyoruz. Gece boyunca bırakın yemek yapmayı, çay bile içemedik. Bu suyla duş bile alınmaz" dediler. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ SU ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), geçtiğimiz haziranda da, 4 gün boyunca 3 mahalleye su verememişti. Evlere tankerle su taşıyan belediye ekiplerine vatandaşlar, "Bize bu çağda, 80'li yılları yeniden yaşattınız" diyerek tepki göstermişti.

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