Devletin zirvesi 30 Ağustos töreni için Anıtkabir'de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

KÜLLİYE'DE RESEPSİYON VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de. Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, mozole ziyaretinin ardından Misak-ı Milli kulesine geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:



"Bugün, millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan büyük zaferin 96. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanının liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."





ANITKABİR 22.00'YE KADAR AÇIK



Devlet erkanı, Misak-ı Milli kulesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasını müteakip Anıtkabir'den ayrıldı. Erdoğan başkanlığındaki heyetin ayrılmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak ve bu gece saat 22.00'ye kadar ziyaretçi kabul edilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek üzere Anıtkabir'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etti.