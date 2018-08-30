Erdoğan’a hakaret et, parti içi sorunları gölgele

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, parti tabanından gelen 'Koltuğu bırak' baskısını azaltmak için yine yalan ve iftira siyasetine sarıldı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran hezimetinin ardından seçim sonuçlarını ve yerel seçim çalışmalarını görüşmek üzere dün Parti Meclisi'ni topladı. Partideki koltuk kavgası ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı. Türkiye'ye yönelik ekonomik kuşatma uygulayanları eleştirmek yerine skandal ifadeler kullandı. Hükümetin ekonomik kuşatmaya karşı aldığı önlemleri de görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "Neymiş, 'Amerikalı bir papaz varmış da o nedenle kriz çıkmış. Yok efendim, kriz zaten vardı" dedi. Türkiye'ye yönelik ekonomik kuşatmayı ve ABD'nin bahane ettiği Brunson krizini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, ekonomik saldırıya göğüs geren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Döviz baronlarıyla sabah akşam berabersin" iftirasında bulundu. Bu arada, muhaliflerle genel merkez arasında yaşanan kurultay kavgası PM toplantısına da damgasını vurdu. Muhaliflerin eleştirileri nedeniyle toplantıda sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Toplantıya sunulan bir analiz raporunda ise CHP'nin 24 Haziran'da, sahip olduğu bütün büyükşehirlerde oy kaybı yaşadığı vurgulandı. Bu arada, Muharrem İnce de PM toplantısına çağrılmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. İnce, "Bu toplantıya cumhurbaşkanı adayını çağırmamak bir sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun" dedi. ANKARA