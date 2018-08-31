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25 milyon dolarlık dolandırıcılık olayının şüphelisi Şile’de yakalandı

’de bulunan İşlem bürosunun sahipleri ve , iş adamlarından topladığı 26 milyon dolarla kayıplara karışmıştı. Ortaklardan Hacıosmanoğlu emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla Şile’de gözaltına alındı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 01:30
25 milyon dolarlık dolandırıcılık olayının şüphelisi Şile’de yakalandı

'de bulunan İşlem bürosunun sahipleri ve , iş adamlarından topladığı 25 milyon dolarla kayıplara karışmıştı. Skandal dolandırıcılığın ardından döviz bürosunun sahipleri hakkında savcılığa yüze yakın şikâyet dilekçesi verildi.

cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Erol Hacıosmanoğlu İstanbul Şile'de bulunan iki ayrı adreste saklandığına ilişkin alınan bilgiler üzerine harekete geçildi. Hacıosmanoğlu, jandarma tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Burada gözaltına alınan Hacıosmanoğlu polis ekiplerine teslim edildi. Hacıosmanoğlu, İstanbul adliyesine çıkarılacak. Şüpheli hakkında çok sayıda yakalama kararı olduğu da öğrenildi.

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25 milyon dolarlık dolandırıcılık olayının şüphelisi Şile’de yakalandı
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