BAKAN PEKCAN'A İFTİRA ATMAYI TERCİH ETTİ
Cumhuriyet Gazetesi yaptığı haberle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı" toplantısını haberleştirmek yerine, Bakan Pekcan'a iftira atmayı tercih etti.
ORİJİNAL GÖRÜNTÜLER YALANLADI
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda Bakan Pekcan'ın uyuduğunu yazan Cumhuriyet "Hükümetin krizle mücadele tablosu: Bir bakan anlattı diğeri uyudu" başlığıyla haberi internet sayfasında manşete taşırken, Cumhuriyet'i ise orjiinal görüntüler yalanladı.
İşte o görüntüler:
Cumhuriyet'in yalanını görüntüler çürüttü