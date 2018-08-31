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Cumhuriyet’in yalanını görüntüler çürüttü

’nin yek vücut küresel finans saldırısını bertaraf etmeye çalıştığı bu günlerde, yerli işbirlikçiler yine boş durmuyor. Cumhuriyet Gazetesi yaptığı haberle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Birlikte Kazanacağız: Destek Kredisi Tanıtımı" toplantısını haberleştirmek yerine, Bakan Pekcan'a iftira atmayı tercih etti.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 17:41
Cumhuriyet’in yalanını görüntüler çürüttü

BAKAN PEKCAN'A İFTİRA ATMAYI TERCİH ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi yaptığı haberle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Birlikte Kazanacağız: Destek Kredisi Tanıtımı" toplantısını haberleştirmek yerine, Bakan Pekcan'a iftira atmayı tercih etti.

ORİJİNAL GÖRÜNTÜLER YALANLADI

'nda gerçekleşen toplantıda Bakan Pekcan'ın uyuduğunu yazan Cumhuriyet "Hükümetin krizle mücadele tablosu: Bir bakan anlattı diğeri uyudu" başlığıyla haberi internet sayfasında manşete taşırken, Cumhuriyet'i ise orjiinal görüntüler yalanladı.

İşte o görüntüler:

Cumhuriyet'in yalanını görüntüler çürüttü

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Cumhuriyet’in yalanını görüntüler çürüttü
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