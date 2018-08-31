BAKAN PEKCAN'A İFTİRA ATMAYI TERCİH ETTİ



Cumhuriyet Gazetesi yaptığı haberle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı" toplantısını haberleştirmek yerine, Bakan Pekcan'a iftira atmayı tercih etti.

ORİJİNAL GÖRÜNTÜLER YALANLADI



Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda Bakan Pekcan'ın uyuduğunu yazan Cumhuriyet "Hükümetin krizle mücadele tablosu: Bir bakan anlattı diğeri uyudu" başlığıyla haberi internet sayfasında manşete taşırken, Cumhuriyet'i ise orjiinal görüntüler yalanladı.

İşte o görüntüler:

Cumhuriyet'in yalanını görüntüler çürüttü