Güçlü Türkiye’ye tahammülleri yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne de katıldı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
TSK'mızın personel ihtiyacını karşılamak konusundaki reformumuzu tabela ile sınırlı tutarsak kendi kendimizi kandırmış oluruz. Türkiye
'nin sürekli darbe ve cunta üreten, vesayetin aracı haline gelen değil milletini sürekli savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır.
Tarih bize bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu göstermiştir. Bu bedel sürekli teyakkuz halinde bulunmaktır.
Anadolu'dan başka gidecek yerimiz olmadığını da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Yurdumuzu Müslümanlardan temizlemek isteyenlerin bu heveslerini her zaman kursaklarında bıraktık.
Vatanımızı korumak için gereken kırmızı çizgilerin sınırlarımızda değil daha ötesinde başlaması gerektiğini gördük ve buna göre bir politika izledik.
Bin yıldır milletimizin bileği bükülmüyor. Milletimizin küllerimizden hep yeniden doğuyor.
Kimi zaman terle, kimi zaman kanla yoğurduğumuz bu topraklar artık bizim ilelebet vatanımızdır. Bir ayağımızı buraya sıkı sıkıya basacak, diğeriyle tüm bölgeyi, tüm dünyayı dolaşacağız. Böylece kendimizle birlikte kardeşlerimizin dostlarımızın, umudunu bize bağlamış herkesin yanında yer alma, elimizi uzatma imkanı bulacağız. İşte bu Türkiye'yi kabullenmek istemiyorlar, böyle bir Türkiye'ye tahammülleri yok.
Geçmişte tabi olan Türkiye'ye alıştıkları için kendi yolunu kendisi çizen Türkiye'ye tahammül edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Bize bin kere diz çöktürdüklerini düşünseler de biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz.
Ordumuzu FETÖ ve PKK
başta olmak üzere terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, her türlü yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz.