Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cuma'yı Zağnos Mehmet Paşa Camii'nde kıldık. Bu belde bu şehir Hasan Basri Çantay'ların şehri. Gönenmli Mehmet Efendi'nin şehri. Bu şehirde Zağnos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya etmiştir. Zağnos Mehmet Paşa Camii'nin başka bir özelliği var. Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Mehmet Akif Ersoy burada hutbe irad etti.

"BATI'NIN EKONOMİK TEHDİDİ BİZİ SİNDİREMEZ"

Şimdi karşımda istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum. Yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde çok daha kararlı şekilde yürüyeceğiz. Dolarla bu milleti asla çökertemezler. Bu millet tehditlerle sindirilemez.

Bugüne kadar sadece rükuda ve secdede eğildik. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle demiş böyle demiş o düzenbazları bırakın. Şu anda Batı'nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi, hiçbirisi bizi sindiremez.

ERDOĞAN ASTSUBAY MEZUNİYET TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de katıldığı Astsubay Mezuniyet Töreni'nde de önemli mesajlar vermişti. Rusya'da S-400'lerin yakın zamanda alınacağını belirten Erdoğan, ABD F-35'leri vermezse yeni arayışlar içerisinde olunacağını ifade etmişti. İşte Erdoğan'ın Astsubay Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmalardan dikkat çeken başlıklar:

Başkan Erdoğan: Bizi ekonomik savaşla sindiremezler

"TERÖRLE MÜCADELE HERKESE HAK GÖRÜLÜYOR, AMA KONU TÜRKİYE OLUNCA..."

Milletlerin tarihinde dönüm noktası vardır. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri milletimiz bakımında böyle görüyorum. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz.

Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin, biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak gözüküyor, mesele Türkiye olunca işin rengi değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'leri en kısa sürede alacağız"

"S-400'LERİ EN KISA SÜREDE ALACAĞIZ"

Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemlerini olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak için alternatif arayışına girdiğimizde de sakın ha diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Vermezlerse ya başka yerden alırız yada kendimiz üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler şimdi biz üretiyoruz. Bu teröristleri bunlarla vuruyoruz.