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Son dakika: saldırısı faili hakkında karar verildi!

Son dakika haberi! saldırısı faili 'a, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 12:27
Son dakika: Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan hakkında karar verildi!

23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen saldırısına ilişkin davada, sanık 'a müebbet ve 72 yıl hapis cezası verildi. Danıştay saldırısının diğer sanıkları Osman Yıldırım, ve , 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davayla ilgili ilk duruşma, 11 Ağustos 2006'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, davada sanık Alparslan Arslan'ı, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ve ''Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında da ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan TCK'nın 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, cezalar TCK'nın 62. maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Sanık Süleyman Esen, "silahlı suç örgütünün üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken, sanıklar hakkında ''patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak'', ''kişiler arasında korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak'', ''tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek'' suçlarından çeşitli hapis cezaları da verildi. Mahkeme, sanıklardan Aykut Metin Şükre, Ayhan Parlak ve Salih Kurter'in de üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlarına karar vermişti.

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Son dakika: Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan hakkında karar verildi!
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