Son dakika: FETÖ'den aranan eski vergi müfettişi pijamasıyla kaçarken yakalandı

Kayseri
polisi, Maliye Bakanlığında vergi müfettişiyken FETÖ
'den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan kişiyi, pijamasıyla kaçarken yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maliye Bakanlığında vergi müfettişiyken FETÖ'den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan M.A.'nın Kayseri'de saklandığını tespit etti. M.A.'nın saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, pijamasıyla kaçmaya çalışan M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, M.A.'nın polis ekiplerini yanıltmak için sahte isim kullanmaya çalıştığı ve örgütün mahrem görevlilerinden olduğu anlaşıldı.