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39 yıl ceza alınca Yunaiıstan’a kaçmak istedi

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
39 yıl ceza alınca Yunaiıstan’a kaçmak istedi
Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay ceza alan 'de yakalandı. Elçili köyü yakınlarında devriye gezen jandarma ekibi, dün saat 02.00'de sırt çantasıyla Meriç Nehri'ne doğru yürüyen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin Yıldırım olduğu anlaşıldı. Yıldırım'ın 'a kaçmayı planladığı belirlendi. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım, 23. 'ndeki davasında SEGBİS yöntemiyle ifade verdi. Yıldırım adli kontrol hükümlerini ihlalden tutuklandı. Yıldırım'ın ifadesinde Elçili köyünde akrabaları olduğunu, kaçmak istemediğini ve Ankaraya döneceğini söylediği öğrenildi.
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39 yıl ceza alınca Yunaiıstan’a kaçmak istedi
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