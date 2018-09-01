39 yıl ceza alınca Yunaiıstan’a kaçmak istedi

Danıştay
saldırısı davasında 39 yıl 2 ay ceza alan Osman Yıldırım Edirne
'de yakalandı. Elçili köyü yakınlarında devriye gezen jandarma ekibi, dün saat 02.00'de sırt çantasıyla Meriç Nehri'ne doğru yürüyen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin Yıldırım olduğu anlaşıldı. Yıldırım'ın Yunanistan
'a kaçmayı planladığı belirlendi. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen
Yıldırım, Ankara
23. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki davasında SEGBİS yöntemiyle ifade verdi. Yıldırım adli kontrol hükümlerini ihlalden tutuklandı. Yıldırım'ın ifadesinde Elçili köyünde akrabaları olduğunu, kaçmak istemediğini ve Ankaraya döneceğini söylediği öğrenildi.