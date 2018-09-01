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: Askerlik sistemi değişiyor! Yeni sistemde askerlik kaç ay olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başlatıldığı askerlik sistemiyle ilgili yeni düzenleme yolda. Peki, yeni askerlik sisteminde askerlik kaç ay olacak? İşte yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 1.9.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 09:45
Son dakika: Askerlik sistemi değişiyor! Yeni sistemde askerlik kaç ay olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalışılan yeni askerlik sistemi yeni yasama döneminde gündeme gelecek. Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak.

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Son dakika: Askerlik sistemi değişiyor! Yeni sistemde askerlik kaç ay olacak?
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