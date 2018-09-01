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: O saldırıyı gerçekleştiren terörist etkisiz hale getirildi

haberi... İçişleri Bakanlığından, "" kod adlı ’ın, 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 21:38
Son dakika: O saldırıyı gerçekleştiren terörist etkisiz hale getirildi

Van-Gürpınar'da 22 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu, teröristlerden kod adlı 'ın, 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ve Ruken Faraşin kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edilmiştir. Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve Polis Kontrol Noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlenmiştir."

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Son dakika: O saldırıyı gerçekleştiren terörist etkisiz hale getirildi
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