Zirve maratonunun ilk durağı Kırgızistan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesinin ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi ve Johannesburg'daki BRICS Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Başkan Erdoğan, eylül ayında gerçekleştireceği yoğun diplomasi maratonuna bugün başlıyor. Erdoğan'ın ilk durağı Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek olacak. İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki lider daha sonra Türkiye ile Kırgızistan arasındaki Yüksek Düzey Stratejik Konsey toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ile Ceenbekov görüşmesinde iki ülke ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımların yanı sıra FETÖ ile mücadele konusu ele alınacak. Ziyarette iki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmaları da imzalanacak. Erdoğan, yarın 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine, 3 Eylül'de ise Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da yer alacağı Türk Konseyi
'ne katılacak. TAHRAN'DA KRİTİK ZİRVE
Erdoğan, 7 Eylül'de ise İran
'ın başkenti Tahran'da kritik bir zirveye katılacak. Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçüncü liderler zirvesi Tahran'da yapılacak. Erdoğan, 25 Eylül'de düzenlenecek 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gidecek. Erdoğan, BM Zirvesi kapsamında birçok liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan, 28-29 Eylül'de Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.
Erdoğan, İran'da 7 Eylül'de yapılacak üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.