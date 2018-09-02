‘Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim’ Şehit Güven’in annesi Saime Güven, “Bayrak sevdalısı oğlum. Ne kadar çok sevenin varmış oğlum. Ağlayıp teröristleri sevindirmem. Seninle gurur duyuyorum oğlum” diye feryat etti

'ın Kozluk ilçesine bağlı Kocabaş mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşılar Adem Güven ve



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ŞEHIT Recep Turan için de Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde tören düzenlendi. 7 bin kişinin katıldığı törene, Turan'ın GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Batman 'ın Kozluk ilçesine bağlı Kocabaş mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşılar Adem Güven ve Recep Turan son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Güven, memleketi Samsun 'da son yolculuğuna uğurlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesi'nden alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi. Ardından Samsun Büyük Camisi'ne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde oğlunun tabutuna ve fotoğrafına sarılan anne Saime Güven, "Bayrak sevdalısı oğlum. Aslan oğlum. Şu insanlara bak Adem'im. Ne kadar çok sevenin varmış oğlum. Ben ağlamıyorum. Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatana kurban verdim ben seni oğlum. Kardeşin burada. Onu da göndereceğim. O şerefsizlerin kanını içeceğim oğlum" diye ağıt yaktı. Şehit Adem Güven'in kız kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Güven'i de yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Nigar Yurtvesen ise ayakta durmakta zorluk çekerken tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, bölücü terör örgütüne yönelik sloganlar attı. Şehit cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından Kıranköy Şehitliği'ne defnedildi.ŞEHIT Recep Turan için de Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde tören düzenlendi. 7 bin kişinin katıldığı törene, Turan'ın Bitlis 'te vatani görevini yapan ağabeyi Berat Turan ve uzman çavuş olan kuzeni İsmail Turan askeri üniformasıyla katıldı. Tabuta sarılan İsmail Turan ve Berat Turan uzun süre ağladı. Gözü yaşlı anne Nuray Turan'ın, "Yavrum evladım, servi boylum. Oğlum senin düğünün mü var? Bu ne kalabalık? Canım oğlum. Doyamadık sana. Sevenin ne çokmuş oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Nuray Turan'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şehidin küçük kardeşi Erva Turan (7) da tabuta sarılarak ağladı. Zonguldak Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, özne geleceği gün köy mezarlığında toprağa verildi.