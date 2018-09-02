‘Kimse Yok Mu’da hiç vicdan yokmuş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yardım kuruluşu kapatılan 'Kimse Yok Mu Derneği' çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

Derneğin yurt dışına 'Somali'ye iş avansı' adı altında 9.5 milyon dolar kaçırdığı tespit edilirken, MASAK raporu gerçekleri gözler önüne serdi. Raporda kaçırılan paraya 33 kişi üzerinden 114 işlem yapıldığı tespit edildi.

RİSKLİ İŞLEMLER BULUNDU

Derneğin bütün işlemlerini tek tek inceleyen MASAK, özellikle derneğe ait tamamı nakit olarak çekilmeyen havale, talimatla bankadan yapılan hareketler, nakit çekim tarihi ile yurtdışına çıkış tarihi arasında uzun süre bulunan işlemler, iş avansının teslim tarihi ile parayı teslim etmesi gereken kişinin yurt dışına çıkış tarihi arasında uyumsuzluk gibi riskli hareketleri tespit etti.

Bu riskli alanlarda ilgili banka hesap hareketlerinin analizi, yolcu kayıtlarının tetkiki ve nakit beyan formlarının incelenmesi sonucunda yapılan tespitler ile muhasebe defterleri birbirini tutmadı. 9.5 milyon doların yurtdışına kaçırıldığını tespit eden MASAK, örgütün parayı yurt dışına nasıl kaçırdıklarının yöntemlerini deşifre etti.

EN ÇOK BAYRAMLARDA...

Raporda, paranın büyük bir bölümünün derneğin Asya Katılım Bankası A.Ş Ümraniye şubesi nezdindeki hesaplarından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bankalar aracılığıyla yurt içindeki hesaplara gönderilen havaleleri de tek tek inceleyen uzmanlar, en çok para transferinin 2011 yılı Kurban Bayramı ve 2012 yılı Ramazan Bayramı'nda yapıldığını belirledi.

57 SANIK VAR

İddianamede 57 şüpheli hakkında ''Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'', "Silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve ''Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme'' suçlarından 7.5 yıldan 41 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

5 YÖNTEMLE KAÇIRMIŞLAR

Vatan'ın haberine göre raporda, sanıkların evrak üzerinde yaptıkları usulsüzlükler tek tek sıralandı. MASAK'ın tespit ettiğin işte o 5 yöntem:

1- Yurt dışındayken banka hesabına gönderilen ancak başkası tarafından çekilenSomali iş avansları Somali'de teslim edilmiş ve harcanmış gibi gösterildi.

2- İade edilen iş avansları Somali'de harcanmış gibi kayıtlara geçirildi.

3- Daha havale yapılmayan avanslar, hesaptan nakit olarak çekilmeden veya fiilen yurt dışına çıkmadan evraklara harcanmış gibi gösterilerek not edildi.

4- Bankaya havale edilen ama nakit olarak çekilmeyen avanslar kayıtlara yine Somali'de harcanmış şeklinde geçildi.

5- Derneğe ve gönüllülere gönderilen ancak 3. Kişilere aktarılan paraların işlemlerinin muhasebe hesapları tutulmadı.