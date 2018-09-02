Şişli’de nefes kesen kovalamaca

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheli hareketler sergileyen motosikletli bir şahsı durdurdu. Şahıs polislerden kaçmaya başladı. Ekiplerle şahıs arasında yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada 50.50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise yüzlerce gram uyuşturucu bulundu.

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ring görevi sırasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler, Mecidiyeköy Mahallesi Mevlüt Çavuş sokak ile Darcanar Sokak kesişiminde bir adresten çıkan T.O. isimli şahıs şüpheli hareketler sergileyerek bir motosiklete bindiğini gördü.

KOVALAMACA YAŞANDI

Polis ekiplerince durdurulan şüpheli kimlik istenilmesi üzerine kaçmaya başladı. Şahıs yaklaşık 2 sokak kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Görevlilere direnen şahıs kontrol altına alınarak kelepçelendi.

ÜSTÜNDEN SKUNK ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan kaba üst aramasında pantolonunun ön kısmında, kemrin hemen altında kabarıklık olduğu tespit edilerek kontrol edildi. Şüphelinin üzerinden 50.50 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı düşünülen çok sayıda banknot ele geçirildi.

YÜZLERCE GRAM UYUŞTURUCU

Şüpheli T.O.'nun çıkmış olduğu ikamete savcılık kararıyla Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce baskın düzenlendi. Ev aramasında, evde ulunan ayakkabılığın üzerinde şeffaf naylon poşete sarılı vaziyette çeşitli uyuşturucuların bulunduğu 402.50 gram madde ele geçirildi. Evde ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan araç gereçler ele geçirildi. Şüpheli T.O.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.