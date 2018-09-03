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te olacak mı?

Hükümet tarafından yasalaştırılan yeni sisteminde ilk celp dönemi de belli oldu. 15 bin TL'yi banka hesaplarına yatırarak askerlik şubelerinden başvurularını yapan adayların heyecanı celp dönemlerinin açıklanmasıyla birlikte arttı. Peki bedelli askerlik yapacaklar nden faydalanabilecekler mi? Bedelli askerlikte yol izni olacak mı?

Giriş Tarihi: 3.9.2018 11:25
Bedelli askerlikte yol izni olacak mı?

İlk celp dönemlerinin belli olmasından sonra binlerce asker adayı sorularına yanıt arıyor. Bu sorulardan en çok yanıtı merak edileni ise te olacak mı? sorusu... Kısa ve uzun dönem askerlik yapan bireylerin yol izni oluyor bu durum bedelli askerlikte yol iznini de gündeme taşıdı. 15 Eylül'de birliklerine teslim olacak askerler, en çok İskenderun, Erzincan ve Edirne illerine göre dağıtıldı.

BEDELLİ ASKERLİKTE YOL İZNİ OLACAK MI?

Askerlik şubelerinden alınan bilgilere göre bedelli askerlikte de yol izni söz konusu olacak. En temel bilgi ise 5 Eylül'de sevk kağıtlarını e-Devlet üzerinden çıkaracak vatandaşlardan alınacak. Gidecekleri mesafeye göre yol izinlerinin ne kadar olacağı sevk kağıtları üzerinde yazacak. Yüzbinlerce asker adayı kritik 5 Eylül tarihini bekliyor...

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Bedelli askerlikte yol izni olacak mı?
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