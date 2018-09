FETÖ’nün arkasında ABD var

LADY

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyaretinin ikinci gününe Türk işadamlarının da katıldığı Türkiye -Kırgızistan İş Forumu'nda konuşma yaparak başladı. Başkan Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'nde düzenlenen " Fahri Doktora Payesi Tevcihi" ile "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yeni Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne de mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile katıldı. Erdoğan üniversitede ve iş forumunda yaptığı konuşmalarda FETÖ konusunda uyarılarda bulundu. İşte satırbaşları;Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin modern ve ileri bir yükseköğretim kurumu olarak örnek bir forma ulaştığını görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üniversitemize 23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis ettik. Manas Üniversitemiz, bugün ulaştığı seviye itibarıyla 'FETÖ ihanet şebekesinin devletin uluslararası düzeydeki eğitimde başarılı olamayacağı' şeklindeki iddiasını çürütmüştür.Dost ve kardeş Kırgızistan'la ilişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız. FETÖ hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz 'da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat.Merhum Cengiz Aytmatov 'un ifadesiyle, asra bedel günler yaşandı. Kardeş cumhuriyetlerimizin hepsi de devlet hayatı bakımından çok kısa sayılabilecek bir sürede önemli başarılara imza atarak bugünlere geldi. Türkiye olarak dost ve kardeş Kırgızistan'la siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdik.Türkiye'nin en önemli özelliği, ilişkilerini "daima kazanç" ilkesine dayandırmasıdır. Kırgızistan söz konusu olduğunda bu kazancın muhatapların lehine büyümesinden sadece memnuniyet duyarız. Yeter ki ortak geleceğimizi kendi irademizle belirleyelim. Allah'tan daha büyük güç yoktur ve biz kula kul olmayacağız. Sadece ve sadece Allah'a kul olacağız. Bunlar iradelerini Pensilvanya'ya teslim etmiş olabilirler. Bizim irademiz sadece Allah'ın elindedir. Bunu başardığımızda önümüzde çözülemeyecek sorun olmadığına inanıyorum.Tüm Kırgız kardeşlerime hitap ediyorum, FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor. 15 Temmuz'da bize darbe hareketini yapan bu FETÖ yılanı ve yılanları yarın Kırgız kardeşlerimize ve Kırgızistan'a da böyle bir şeyi yapacağından endişe ederiz. Bunlar çok sinsi bir örgüt. Aynen İspanyolların 'Opus Dei'si gibi her yere sızarlar. Askere, polise, devlet dairelerine, yargıya sızarlar ve devleti içeriden teslim alırlar. Ve bunu bizde yaptılar. Biz de geç fark ettik. O da bizim hatamızdı. FETÖ terör şebekesi, sadece ülkemiz için değil, varlık gösterdiği her ülke için ciddi bir tehdittir. Nerede bunun başı? Amerika'da. Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bu gücü nereden buluyor bu? Herhalde bunu sormak hakkımızdır. Ve o ülkelerin insanlarıyla bunu yapıyor. Bu para nereden geliyor? Bu mali imkan nereden geliyor? Sadece Amerika'da 'charter schooll'lar vasıtasıyla yıllık elde ettiği gelir 850 milyon dolar. Demek ki arkasında neresi var? ABD var. Bu kadar basit. 'Ver bunu bize' diyoruz. Vermiyor. Ama bize diyor ki 'Sen ver'. Bu bir yargı sürecinde değil, niye vermiyorsun? Bak ülkemizde mahkemeler bununla ilgili kararlar veriyor. Ama kendilerine gelince 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyor. Hayır, güçlü olan haklı değildir, haklı olan güçlüdür.Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşananlar, bu örgütün Pensilvanya'daki çete liderinin hezeyanlarını gerçekleştirmek için neler yapabileceğini gösteriyor. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 'Fitne, gizli olgunlaşır' der. Himmet, hizmet, eğitim gibi kavramları kendine maske eden FETÖ'nün en büyük özelliğinin gizlilik ve takiye. Vücutta büyüyen kanser hücresi gibiler. Gittiğimiz her yerde, yakaladığımız her fırsatta bu örgütün tehlikelerine işaret etmemizin, dostlarımızı ve kardeşlerimizi uyarıyoruz. Türkiye'nin, hiçbir ülkenin egemenliğinde gözü yoktur. Biz sadece 251 kardeşimizi şehit eden, 2 bin 193 kardeşimizi yaralayan bu katillerin işledikleri cinayetlerin cezasız kalmamasını istiyoruz. Demokrasimize, özgürlüğümüze, geleceğimize kasteden bu alçakların, suçlarının hesabını hukuk önünde vermeleri için mücadele ediyoruz. İnsanımızın iyi niyetini istismar eden bu örgüt mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini, kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz. Kırgız kardeşlerimizin de bu örgüte gerekli tepkiyi göstereceklerine, gereken tedbirleri süratle hayata geçireceklerine inanıyorum. Bu kanser hücrelerini bünyenizde ne kadar kısa sürede temizlerseniz yol açacağı hasarı da o kadar azaltmış olursunuz.Manas ?Üniversitesi'ndeki fahri doktora töreninde konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "Erdoğan ile Kırgızistan'da sağlık alanında büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'deki klinikler bile tam donanımlı ve teşekküllü olarak hizmet veriyor. Türk kardeşlerimizle her türlü iş birliğine hazırız. Manas Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin en başarılı örneğidir. Üniversitenin kardeşliğimize, dostluğumuza ve etnik barışa katkısı büyüktür" dedi.BaşkanErdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki bakanlarla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temelini attı. Hatıra kapsülünü temelin içine atan Başkan Erdoğan, fakültenin hayırlı olması temennisinde bulundu.BaşkanErdoğan, Çüy bölgesindeki Ata Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kırgızistan'da 102 yıl önce yaşanan "Ürkün Olayı" nedeniyle yapılan Ata Beyit Anıtı 'na çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile 7 Nisan Şehitleri'nin kabirlerinin bulunduğu alanda okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve dua etti. Erdoğan, ardından 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni için Çolpan Ata'ya geçerek, devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.BAŞKAN Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca yaptırılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan " 6 yılda ortaya çıkan bu eser Türk halkndan Krıgız halkına hediyedir. Bu caminin kardeşler arasında birliğin, dirliğin, huzurun ve barışın adeta sembolü haline dönüşmesini temenni ediyorum. Zira biz, iki yarı devlet ama tek milletiz. Hepsinden öte tek ümmetiz" dedi.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , Bişkek'te Türkiye- Kırgızistan Kültür Merkezi Cengiz Aytmatov Salonu'nun açılış törenine katıldı. Emine Erdoğan'a Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekov da eşlik etti. First Lady Erdoğan yaptığı konuşmada "TİKA eliyle, tadilat ve restorasyonu yapılan bu mekan merhum Aytmatov'un anısına Türkiye'nin, Kırgız halkına bir hediyesidir" dedi.