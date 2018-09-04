Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla ile eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın vekili Hüseyin Coşkun da hazır bulundu.

Duruşmada, 11-16 Temmuz arasında izinli olmasına ve TCG Yavuz Savaş Gemisi'nin personeli olmasına rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylarda dönemin üs komutanı darbeci amiral Hayrettin İmren ile hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını yerine getirerek, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, İmren'in ateş emrine uyduğu, daha sonra Denizaltı Filo Lümberağzı'na gidip Hayretin İmren'in emri olduğunu söyleyip emrine asker istediği ileri sürülen tutuksuz sanık F.M.M, esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay tarihinde Donanma Komutanlığı'ndaki lojmanlarda kaldığını, evinin olayların yaşandığı Donanma Komutanlığı Kapı 2 bölgesine 30-40 adım mesafede olduğunu belirten F.M.M, alışverişten eve döndüğü 23.00 sıralarında henüz darbeci olduğunu bilmediği eski Deniz Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren'in "FETÖ darbe yapıyor, birliğimize saldırı ihtimali var, gelin birliğinizi koruyun." çağrılarını duyması üzerine sivil kıyafetleriyle kapı bölgesine gittiğini söyledi.

"Kendisine inandık, kapı bölgesinde bulunduk. Biz de karşıdan gelebilecek malum yapının saldırılarına karşı birliğimizi savunduğumuzu sanıyorduk." diyen F.M.M, "İlerleyen saatlerde kapının önünde toplanan kalabalığın içinden bazılarının içeriye girme teşebbüsleri oldu. Bunun üzerine havaya ateş emri verildi. Birliğimizi düşünerek 7-8 el havaya ateş ettim. Vatandaşlara silah doğrultmadık." ifadelerini kullandı.

"NE YAPACAĞIZ, DARBE YAPIYORUZ"

İlerleyen süreçte astsubay Raif P'nin kendisine kızarak arkaya gönderdiğini aktaran F.M.M, arka tarafta 2-2,5 saat kadar diğer askerlerle ülkede yaşananlar üzerine sohbet ettiklerini kaydetti.

Sanık F.M.M, daha sonra İmren'in Denizaltı Filo Komutanlığı'nın darbeciler tarafından ele geçirildiğini söylediğini ve müdahale etmek için adam istediğini belirterek, "Şu an halen görevde olan kardeşim o anda orada nöbetteydi. Kardeşimin başına bir şey gelebilmesi ihtimali aklıma gelince Hayrettin İmren 'Kim gelir' deyince ilk ben atıldım. Araca binip Denizaltı Filo Komutanlığı'na hareket ettik. Bizi 100 metre kala indirdi, destek gelene kadar beklememizi istedi." şeklinde konuştu.

Bu sırada bir askerin İmren'e "Komutanım biz ne yapıyoruz, Donanma Komutanı nerede?" diye sorduğunu anlatan F.M.M, şöyle devam etti:

"Hayrettin İmren, 'Ne yapacağız, darbe yapıyoruz. Hükümeti indirdik. Donanma Komutanı gelse tutuklayacağım.' dedi. Bu sözleri duyunca şoke olduk. Denizaltı filosu personelinin darbeciler tarafından rehin alındığının yalan olduğunu ve bize yalan söylediğini anladık. Hayrettin İmren uzaklaştıktan sonra denizaltı filosuna gidip silahlarımızı teslim ettik ve albay rütbesindeki ismini bilmediğim subaya kandırıldığımızı söyledik."

Tutuksuz sanık F.M.M, buradaki komutanın eve gitmeleri tavsiyesinde bulunması üzerine İmren'e görünmeden evine gittiğini öne sürerek, darbe teşebbüsünde bulunmadığını ve darbecilerle birlikte hareket etmediğini savundu.

Uzman çavuş olarak görev yaptığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylarda dönemin üs komutanı darbeci amiral İmren ile hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, Donanma Komutanlığı'nda gözaltına alınarak etkisiz hale getirilen müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın cezaevi aracına konularak İstanbul'a gönderilmeleriyle Gölcük Merkez Komutanlığı Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten ve Yüzbaşı Gökhan Cingi'nin gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmeleri olayında aktif olarak bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Murat D. de olay gecesi sürekli İmren'in maddi ve manevi baskısı altında olduğunu, İmren'in darbeci olduğunu Gökhan Cindi'nin başına silah dayadığını görünce anladığını savundu.

O ana kadar yaptıklarının darbeye destek olabileceğini bir an bile anlamadığını belirten Murat D, "Personelin kafasına silah dayadığını görünce yapabileceğim tek şeyin kimsenin zarar görmemesini sağlamak olduğunu değerlendirdim. Darbeci olduğunu anlayınca hep yanından kaçmaya çalıştım ama beni engelledi." dedi.

Duruşma, diğer sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediyor.

MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

İDDİANAMEDEN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.