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Emine Erdoğan'dan ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı kareleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 20:52

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği ziyareti sırasında gittiği ve diğer ziyaretlerine ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verdi.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Kırgızistan'dan güzel hatıralarla döndük. Tanrı Dağları eteklerindeki Kırçın Yaylası'nda göçebe yaşamın farklı yönlerine şahitlik ettik. Ülkemizin Kırgızistan'ın kalkınma çabalarına katkısı olan Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ettik, kütüphane ve kültür merkezinin açılışını yaptık." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan Kırçın Yaylası'nı ziyaret etti

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Emine Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti paylaşımı
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