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İşte ’nün Eğitim yapılanması

’cülerin sorgularından örgütün Marmara’daki eğitim yapılanması deşifre edildi... Şemanın en tepesinde ‘’ yer alıyor. Danışmanlar, il imamları ile aynı mevkide faaliyet gösteriyordu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
İşte FETÖ’nün Eğitim yapılanması
İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi ve Şube, /'nin en fazla önem verdiği eğitim yapılanmasını deşifre etti. SABAH, bu yapılanmanın şemasına ve istihbarat raporlarına ulaştı. Gözaltına alınan FETÖ'cülerin sorgularından yola çıkarak hazırlanan şemanın en tepesinde "E.D." olarak adlandırılan yer alıyor. E.D., İl İmamları ile aynı seviyelerde oluyor. Rapora göre FETÖ'nün 11'i İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde 26 eğitim danışmanı var.

EVLİLİĞE KADAR...
Şemayla ilgili diğer detaylar şu şekilde: Eğitim Danışmanları'nın altında (ETM) bulunuyor. Eyalet Lise Mesulleri (ELM), (EİM), Eyalet Üniversite Mesulleri (EÜM) ve (EMM) sadece Eyalet Talebe Mesulleri'ne bağlı faaliyet yürütüyor. 4 ayrı koldan oluşan söz konusu mesullerin altlarında ise Büyük Bölge Talebe Mesulleri (BBTM) yer alıyor. Onların altında da Bölge Lise-Üniversite-Mezun Mesulleri bulunuyor. En alt sırada da FETÖ'nün Bölge Mesulleri'ne bağlı olan talebe evleri var. Okullara yerleştirilecek olan öğrencilerin takibini yapan Eyalet İlköğretim Mesulleri'ne örgüt içinde "Bahçevan" deniliyor. Eyalet Talebe Mesulleri öğrencilerin okul faaliyetlerini takip ediyor. İş yerlerine yerleştirilecek mezunlardan sorumlu Eyalet Mezun Mesulleri evlilik sorumlusu olarak da biliniyor.

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İşte FETÖ’nün Eğitim yapılanması
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