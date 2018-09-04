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: Başkan Erdoğan ile görüştü

haberi... Başkan , Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 18:46
Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Şeyh Sabah'a, kardeşi Şeyha Feriha El Ahmed El Cabir El Sabah'ın vefatından ötürü taziyede bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME KONUSUNDA KARARLILIK

Başkan Erdoğan'ın merhumeye rahmet dilediği görüşmede, ikili ve güncel konulara da değinildi. Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü
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