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davasına bakan değişti

’nde soruşturmasını yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet sı Berkant Karakaya'nın da aralarında yer aldığı 6 savcının görev yeri değişirken, 5 yeni isim de büroya katıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 18:54
Brunson davasına bakan savcı değişti

'ndeki terör larının görevlerinde önemli değişiklikler yaşandı.

Eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görev yapan 6 cumhuriyet savcısının görev yeri değişti.

Görev yeri değişen savcılar arasında en dikkat çeken isim ise ABD'li papaz soruşturmasını yürüten Berkant Karakaya oldu. Karakaya, 'nün İzmir'deki askeri yapılanmasının çökertmesiyle de tanınırken, Karakaya'nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildiği öğrenildi.

YENİ GÖREVLERE GETİRİLDİLER

Karakaya'nın yanı sıra cumhuriyet savcıları Maruf Türker, Ayhan Yılmaz, Okan Kılınç ile Erol Sümer'in de yerlerinde değişiklikler yaşandı.
Ayrıca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Okan Bato'ya, mevcut görevinin yanı sıra Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğunun da verildiği öğrenildi. Savcı Bato da, FETÖ'ye yönelik mücadelede önemli isimlerden birisi olmuştu.

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Brunson davasına bakan savcı değişti
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