“ABD İdlib’de neyin peşinde?”

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hadi Almanya'yı anlıyoruz. Nihayetinde yaklaşık 1 milyon Suriyeli göçmen barındırıyorlar.

Takdir edersiniz ki, Türkiye'den sonra en büyük göçmen sayısıdır bu!

Haliyle, Almanya'nın Dışişleri Bakanı (Maas) düzeyindeki ilgisi gayet doğal.







Ya Jeffrey'nin derdi ne?

Sahi, ABD İdlib'de neyi kendine dert ediniyor?

"Muhalifleri" desem... Önce teşvik edip sonra yarı yolda bırakmadılar mı?

Baas rejiminin katliamlarını desem... Daha önce hangi katliam karşısında ne yaptılar ki?

Kaldı ki "kara ordularımız" dediği örgüt üzerinden Baas rejimiyle görüşmüyorlar mı?

İnsanlık dramı, katliamlar, yeni göçler falan desem...

Yok yok demesem daha iyi, zira komikliğin sırası değil.

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