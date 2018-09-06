Didim Belediyesi’ne 1 milyon 405 bin liralık haciz şoku!

2014 yılında dönemin CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak Nehirsan İnşaat tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatılmıştı.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay olmuş, yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal edilmişti.

Yargıya taşınan konu ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demiş, bunun ardından Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.





BELEDİYE KAYBETTİ

Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Didim Belediyesi, Nehirsan İnşaat'a 1 milyon 405 bin 565 TL ödemeye mahkûm edildi.

10 GÜN İÇERİSİNDE HACİZ BAŞLATILACAK

Parayı verilen süre içerisinde yatıramayan Didim Belediyesi'ne İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi. Ödeme emrinde; "Belediyeniz aleyhine yürütülen ilamlı icra takibinde borç miktarı 1 milyon 405 bin 565 lira 63 kuruş olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesine eklenen 9. Fıkra gereği iş bu müzekkerenin tebliğinden itibaren 10 gün içinde belediye olarak borca yeter miktarda haczedilebilecek mal beyanında bulunmanız gerekmektedir. 10 gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda alacak miktarını aşmayacak ve kamu hizmetlerini aksatacak şekilde haciz işlemi yapılacağı ihtar olunur" denildi.

Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Vatandaşın arsası var ve kullanmak için belediyeye gidiyor, ruhsat alıyor, inşaata başlıyor. Ki müvekkil şirketin arsası çok kıymetli... Ada bazında tek parsel ve 600 metrekare gibi ciddi miktarda terk yapılması lazım inşaa için… Ardından aynı partinin bir belediye başkanı seçiliyor ve diyor ki, inşaatınız imar mevzuatına aykırı! Burada vatandaşın idareye güveni kalır mı? Tabii ki kalmaz. Bu ve daha birçok nedenlerle CHP'li belediye haksızlık ve hukuksuzluk yapmıştır. Bunun üzerine hukuki haklarımızı kullandık fakat ne yazık ki Danıştay'ın aynı hâkimleri verdiği karardan gerekçesiz bir şekilde döndüler.

"PARAYI ÖDEMEYE GÜCÜ YOK"

Mahkeme bir kısım zararlarımızın tazmini için davamızı kabul etti. Ancak şu anda belediyenin bu parayı ödemeye gücü yok. Haciz işlemleri ile uğraşıyoruz. CHP'nin ekonomi için hükümete dersler vermesi yerine dönüp kendi belediyelerinin borçlarını ödemelidir. CHP'li belediyelerin kasaları boşalmıştır. Ancak en önemlisi bu gibi haksız ve hukuksuz işlemleri ile yatırımcıları küstürmüştür. Bugünkü krizin başlıca sorumlusu CHP'dir. Haciz işlemlerine kadar düşmüş bir durumdadır. Belediyenin avukatı beni aradı. Parayı ödeyemediklerini, zor durumda ve iflas etmek üzere olduklarını söyleyerek benden borcun taksitlendirilmesini istedi. SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu kendi belediyelerini de iflas ettirmiştir. Ülkem adına çok üzülüyorum" dedi.