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başkanı Prof. Dr. kimdir?

başkanlığına yapılacak atamayla ilgili resmi karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi başkanlığına Prof. Dr. atandı.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 09:40
ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

Başkanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. hakkındaki bilgiler ve biyografi burada...

PROF. DR. HALİS AYGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 1989 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

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ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?
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