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: 'le aranan terörist 'da yakalandı

haberi... ’nin talebi üzerine İnterpol’un ile 9 yıldır aradığı 'lı terörist Mehmet Y. 'ın Varna kentinde gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 01:46
Son dakika: Kırmızı Bülten'le aranan terörist Bulgaristan'da yakalandı

Varna Bölge Savcılığı, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki terör örgütü üyesi Mehmet Y.'nin 2 Eylül'de Varna Havalimanı'nda yakalandığını açıkladı.

Çıkarıldığı İl Mahkemesi, Mehmet Y.'nin 40 günlük denetimli serbestlik çerçevesinde bulunduğu otelde kalmasına karar verdi.

Mehmet Y. 2005'te Adana Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından Kocatepe Üniversitesi'nde PKK terör örgütü lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gıyabında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. PKK mensubu için ile arama emri çıkarılmıştı.

Mehmed Y.'nin 'ye sınır dışı edilmesiyle ilgili başvuru gelmesi bekleniyor.

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Son dakika: Kırmızı Bülten'le aranan terörist Bulgaristan'da yakalandı
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