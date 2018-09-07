Alman Lisesi dostluğun en güzel örneği

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri
Bakanı Heiko Mass dün İstanbul Alman Lisesi
'nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümüne denk gelen etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye-Almanya arasındaki dostluk, tarihe dayanan köklü bir geçmişe sahip. Eğitimdeki işbirliğimiz de öyle. İşte Alman Lisesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu lise Almanya'ya, Türkiye'ye ve Alman ve Türk kültürüne çok yakın nesiller yetiştiriyor. Biz bundan mutluluk duyuyoruz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas da İstanbul Alman Lisesi'nin iki ülke arasında örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak, "Buradan yola çıkarsak, çok ilerleme kaydederiz. Türk hükümetine bu olanaktan dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitim ortamı ve tesis çok güzel" diye konuştu.