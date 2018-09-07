Ankara’nın İdlıb planı: Ya tasfiye ya tahliye

Surıye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye
, Rusya ve İran arasındaki üçüncü liderler zirvesinin en önemli ana gündem maddesini Ankara
'nın İdlib
önerisi oluşturacak. Tasfiye ve tahliye planı çerçevesinde illegal silahlı yabancı unsurların silah bırakması sağlanacak. Silahlarını muhaliflere teslim edenler, oluşturulacak tahliye koridorundan kontrollü bir bölgeye alınacak. TAHLİYE KORİDORU AÇILACAK
Tasfiye ve tahliye planı çerçevesinde ilk aşamada silahlı grupların tasfiyesi adına sonuçları ağır olabilecek büyük bir operasyon yapılmayacak. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) başta olmak üzere İdlib'de bulunan 12 farklı silahlı grup önce sivillerden ayrıştırılıp zorunlu tahliye şartı sunulacak.
Tahliye koridoru oluşturulacak.
Silahlarını ÖSO
'ya bırakması koşulu ile muhaliflerin kontrolünde belirlenen bir tampon bölgeye tahliye edilen grupların içindeki yabancılar, istedikleri takdirde kendi ülkelerine güvenli bir şekilde gönderilecek. Bölgedeki illegal gruplar tasfiye ve tahliye planına direnirse hedef olacak ve bu gruplara nokta operasyonlar düzenlenecek.
Ardından bölgenin kalıcı kamusal düzeni için tıpkı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi İdlib'deki muhalifler Türkiye tarafından güvenlik eğitiminden geçirilecek. Bu planla İdlib çatışmasızlık bölgesi korunmuş olacak. Rusya'nın kontrolündeki Lazkiye'nin ve buradaki maden yataklarının güvenliği de sağlanacak.
Ankara, Avrupa ülkeleri ile göç diplomasisi başlatarak olası göçü sınır ötesinde karşılayacak önlemler için de çalışmalara başladı. Ayrıca Asi ve Türkmen Dağı üzerinden Türkiye'ye yapılması planlanan insan kaçakçılığı trafiğini engelleyecek tedbirler alınıyor. SINIR BİRLİKLERİ TEYAKKUZDA
SINIR birlikleri teyakkuza geçirilirken, hem İdlib'e takviye güç gönderildi hem de sınır hattına yeni sevkıyatlar yapıldı. Olası bir saldırı durumunda Hatay
sınırındaki birlikler gözlem noktalarına destek olacak. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus jetlerinin dün İdlib'e yeni bir hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.