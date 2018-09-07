Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ilıcak’ın müebbet hapsi istendi

Ilıcak’ın müebbet hapsi istendi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Ilıcak’ın müebbet hapsi istendi
Tahşiyeciler grubuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından imha edilmiş belgeyi yayımladığı gerekçesi ile hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanan 'ın le cezalandırılması talep edildi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ilıcak, Bakırköy Kadın Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

SAVCININ MÜTALAASI
Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Özer, 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi'nde Tahşiyeciler grubunu konu alan yazı yazdığını, yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgenin içeriğine yer verildiğini, gizli ibareli bu belgeyi basın kuruluşlarına dağıttığını belirterek Nazlı Ilıcak'ın, "Siyasi ve " suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Nazlı Ilıcak da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme Nazlı Ilıcak ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Tayşiyeciler grubuna ilişkin olarak hazırlanan ancak daha sonra imha edilerek kayıtlardan çıkarılan belgeyi yayımlamakla suçlanıyor. Nazlı Ilıcak'ın, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ilıcak’ın müebbet hapsi istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN