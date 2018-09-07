Ilıcak’ın müebbet hapsi istendi

Tahşiyeciler
grubuna ilişkin
Genelkurmay
Başkanlığı tarafından
imha edilmiş
belgeyi yayımladığı
gerekçesi ile hakkında,
"Devletin
güvenliğine ilişkin
gizli kalması gereken
bilgileri casusluk
maksadıyla açıklamak" suçundan
yargılanan Nazlı Ilıcak
'ın müebbet hapis
le cezalandırılması
talep edildi. İstanbul
26. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmaya Ilıcak, Bakırköy Kadın
Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile
katıldı. SAVCININ MÜTALAASI
Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Özer, 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi'nde Tahşiyeciler grubunu konu alan yazı yazdığını, yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgenin içeriğine yer verildiğini, gizli ibareli bu belgeyi basın kuruluşlarına dağıttığını belirterek Nazlı Ilıcak'ın, "Siyasi ve askeri casusluk
" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Nazlı Ilıcak da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme Nazlı Ilıcak ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Tayşiyeciler grubuna ilişkin olarak hazırlanan ancak daha sonra imha edilerek kayıtlardan çıkarılan belgeyi yayımlamakla suçlanıyor. Nazlı Ilıcak'ın, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.