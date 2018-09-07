Son dakika: Başkan Erdoğan'dan tarihi zirvede İdlib mesajı

Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvenin sonuç bildirgesine Erdoğan'ın yaptığı 'ateşkes' itirazı damga vurdu. Zirve boyunca 5 kez söz alan Erdoğan, konuşmalarının tamamında 'ateşkes' vurgusu yaptı.

Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"SİVİL HALK KORUNMALI, TERÖRİST GRUPLAR AYRILMALI"

"Bugün bizim burada bulunma sebebimiz; Suriyeli kardeşlerimize dert olmak ve yaşanan insani dramlara son vermektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'lü zirveler Suriye'deki sorunların bitmesine yönelik önemli mesafeler katetmiştir. Yaklaşık 8 yıldır devam eden bir ihtilafın bir günde çözülmesini beklemek elbette mümkün değildir. Bunun için bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. Sivil halk korunmalı, terörist gruplar ayrılmalı."

"İDLİB'E SALDIRI SİYASİ SÜRECİ ÇÖKME NOKTASINA GETİRİR"

"Malumunuz Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 2. zirvede de bu meseleleri konu almıştık. İdlib'e saldırı siyasi süreci çökme noktasına getireceğini ifade ettik. Bilindiği üzere İdlib'te 12 gözlem noktamız bulunuyor. Bu yüzden önemli bir görev üstlendik. İdlib'in mevcut statüsünün korunması hayati önem taşıyor. İdlib adeta tüm Suriye'nin küçük bir modeli konumundadır. Burada atılacak yanlış adımların menfi yankıları her tarafta hissedilecektir. Türkiye olarak baştan beri Suriye'de akan kanı durdurmak için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Özellikle büyük çileler çekmiş İdlib halkının yeni felaketlere maruz kalmasını asla istemiyoruz. İdlib meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere ve yeni sorunlara mahal vermeden çözülmelidir. Sn. Ruhani ve Sn. Putin ile yaptığımız görüşmelerde bu sorunlara önem verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İblid'de ateşkes çağrısı

"G��ÇÜ ENGELLEMEK İÇİN TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLMALIYIZ"

"Biz şu anda zaten 3,5 milyona ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'in şu anda nüfusu 3,5 milyon. Böyle bir 3,5 milyona daha ev sahipliği yapmaya gücümüz de imkanlarımız da yetmez. Şu anda atacağımız adım, birlikte buradan (İdlib) olabilecek göçü engellemektir. Bunun için de terörle mücadelede başarılı olmamız lazım."

"İDLİB'İN KAN GÖLÜNE DÖNMESİNİ ASLA İSTEMİYORUZ"

"İdlib'e yapılacak bir saldırı felaketle, katliamla, dramla sonuçlanacaktır. İdlib'de sivillere saldırı çok ciddi can kaybına neden olacaktır, milyonlarca sivil topraklarımıza sığınacaktır. Güvenlik endişelerini elbette anlıyoruz. Benzer kaygıları sizin kadar iyi anlıyoruz. Teröristlere karşı mücadele zaman ve sabır gibi etkilere ihtiyacımız var. İdlib'in kan gölüne dönmesini asla istemiyoruz. Siz dostlarımızdan da yardımınızı bekliyoruz."

"İdlib'in akıbeti konusunda varacağımız anlayış Suriye'nin geleceğini de belirleyecektir. Ülkemizin ve kardeşimiz olarak gördüğümüz Suriye halkının geleceği konusunda Türkiye'nin tavrı bellidir. Bizler İdlib'e odaklanırken, dünya gözünü buraya çevirmişken Fırat'ın doğusunda tehlikeli olaylar yaşanıyor. DEAŞ tehdidi ve tehlikesi kalmamış olmasına rağmen ABD'nin bir diğer terör örgütünü desteklemesinden rahatsızız. 3 bine yakın kargo uçağını bölgeye göndermesi, yardımda bulunmasıyla bu terör örgütünün ne denli güçlendiği ortadadır. Bu durum sadece bizim milli güvenliğimizi bozmuyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü de bozuyor. Ortak bir tavır almalıyız."