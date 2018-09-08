CHP’li muhaliflere ‘başkanlık’ kozu

Cumhurıyet
Halk Partisi (CHP
), dün yaptığı MYK'yla yerel seçim hazırlıklarına başladı. Parti genel merkezinde MYK'yı toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, yerel seçime hazırlık planlarını değerlendirdi. Toplantıda yerel yönetim vizyon belgesi tamamlanırken, belge önümüzdeki hafta toplanacak Parti
Meclisi'nde değerlendirilecek. Bazı yerlerde aday belirlemek için ön seçim, bazı yerlerde de merkez yoklaması yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun partideki muhalifleri susturmak için kurultay için imza atan isimlere de belediye başkanı adayı listesinde yer vereceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun muhalifleri seçilemeyecek yerlerde aday göstererek seçim sonrası yeni bir kongre tartışmasının önünü kesmeyi hedeflediği belirtiliyor. HDP'YLE İTTİFAK GÜNDEMDE
CHP, yerel seçimler için bin 398 seçim bölgesinde seçim analizini çıkarıyor. CHP'de olan 230 belediyenin mevcut belediye başkanlarının durumu da değerlendiriliyor. CHP'nin toplantılarda AK Parti ve MHP
'nin ittifak yapması halinde CHP'nin nasıl bir yol haritası izleyeceğinin de belirleneceği aktarıldı. Millet İttifakı'ndan daha geniş bir ittifakın gündeme geleceği, CHP'nin bazı şehirlerde HDP
'yle de ittifak yapabileceği değerlendiriliyor. MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenleyen yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, "Ön seçim yapılacak. Aday tespitinde tek bir yöntem uygulanmayacak. Merkez yoklaması, eğilim yoklaması yapılacak" dedi.