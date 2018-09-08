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’li muhaliflere ‘başkanlık’ kozu

BUĞRA OLAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
CHP’li muhaliflere ‘başkanlık’ kozu
Cumhurıyet Halk Partisi (), dün yaptığı MYK'yla yerel seçim hazırlıklarına başladı. Parti genel merkezinde MYK'yı toplayan CHP Genel Başkanı Kemal , yerel seçime hazırlık planlarını değerlendirdi. Toplantıda yerel yönetim vizyon belgesi tamamlanırken, belge önümüzdeki hafta toplanac Meclisi'nde değerlendirilecek. Bazı yerlerde aday belirlemek için ön seçim, bazı yerlerde de merkez yoklaması yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun partideki muhalifleri susturmak için kurultay için imza atan isimlere de belediye başkanı adayı listesinde yer vereceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun muhalifleri seçilemeyecek yerlerde aday göstererek seçim sonrası yeni bir kongre tartışmasının önünü kesmeyi hedeflediği belirtiliyor.

HDP'YLE İTTİFAK GÜNDEMDE
CHP, yerel seçimler için bin 398 seçim bölgesinde seçim analizini çıkarıyor. CHP'de olan 230 belediyenin mevcut belediye başkanlarının durumu da değerlendiriliyor. CHP'nin toplantılarda AK Parti ve 'nin ittifak yapması halinde CHP'nin nasıl bir yol haritası izleyeceğinin de belirleneceği aktarıldı. Millet İttifakı'ndan daha geniş bir ittifakın gündeme geleceği, CHP'nin bazı şehirlerde 'yle de ittifak yapabileceği değerlendiriliyor. MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenleyen yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, "Ön seçim yapılacak. Aday tespitinde tek bir yöntem uygulanmayacak. Merkez yoklaması, eğilim yoklaması yapılacak" dedi.
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CHP’li muhaliflere ‘başkanlık’ kozu
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