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: Yerelde ittifakı hangi partililer istiyor?

bugün yayınlanan Tahran’daki tarihi zirvenin detaylarını kaleme aldığı yazısının ikinci bölümünde ittifakları hakkında önemli ipuçları vermiş.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 13:00
Mahmut Övür: Yerelde ittifakı hangi partililer istiyor?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gündem ağırlıkla Suriye nedeniyle dış siyaset ama iç siyaset de hayli hareketli.
Yerel seçimler yaklaştıkça kimlerin aday olacağı, hangi partilerin ittifak yapacağı konuşuluyor; kimin nereyi ve nasıl kazanacağı tartışılıyor. Peki halk ne düşünüyor?
Yerelde oyunu nasıl veriyor? olduğu için kendi partisi dışındaki adaylara sıcak bakıyor mu?
Bu konuda Optimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette ilginç veriler var.
Onlardan ikisi şöyle: "Kendi partime oy veririm" diyenlerin oranı sadece AK Parti ve CHP'li seçmenlerde yüzde 50'nin üzerinde.
Bu da demektir ki yerelde de yarış iki parti arasında geçecek.
Şu soru da yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğini gösteriyor. "Genel seçimlerdeki ittifaklar yerelde de sürmeli mi?" En yüksek tercih ve MHP'li seçmenlerde görülüyor. ve İyi Parti'de oranlar yüzde 50'nin altında...

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Mahmut Övür: Yerelde ittifakı hangi partililer istiyor?
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