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Yerelde ittifak sürecek

’nin yaklaşımı netleşiyor. Buna göre 24 Haziran’ın kazanımları korunacak. ’yle yerelde ittifakta “uzlaşma ve ortak akıl” vurgusu ön planda olacak

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Yerelde ittifak sürecek

geride bıraktığımız hafta içinde yaptığı MYK ve Başkanlık Divanı toplantısıyla birlikte startını verdi. Yerel Seçimleri "beka meselesi" üzerinden okuyan MHP, seçim çalışmalarını Bahçeli'nin 31 Ağustos'ta Etimesgut'ta açıkladığı 4 ayaklı stratejik duruş çerçevesinde yürütecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MHP kayyum atanan belediyelerin tekrar 'nın yönetimine girmemesi için "önce ülkem ve milletim sonra partim" prensibi uyarınca Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak elini taşın altına koyacak. Kayyumların göreve geldikleri belediyeleri PKK'nın yörüngesinden çıkartıp "halka hizmet" prensibiyle yönettiğini ve bu sayede bölgede yaşayan vatandaşların önemli kazanımlar elde ettiğini belirten MHP kaynakları, Türkiye'de PKK'nın yörüngesinde belediye olmamasının Cumhur İttifakı'nın en önemli önceliklerinden bir olması gerektiğini belirtiyor. , Ankara ve İzmir başta olmak üzere Büyükşehir belediyelerinin mutlaka Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten MHP, Büyükşehirlerin yeni sistemle uyum içinde çalışmasını da "beka meselesi" olarak değerlendiriyor.

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