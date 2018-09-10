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kimdir?

Japonya Prensesi , sabah saatlerinde İstanbul’da geldi. Peki Akiko Mikasa kimdir?

Giriş Tarihi: 10.9.2018 14:14
Akiko Mikasa kimdir?

AKİKO MİKASA KİMDİR?

Prenses 1981 yılında doğmuştur. Prens Mikasa'nın kızıdır. İyi bir eğitim alan prensesin Türkiye ziyareti hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Japonya Prensesi Akiko Mikasa temaslarının ardından Ankara'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na gelen konuk Prensesi, Dışişleri Bakanlığı yetkileri uğurladı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Kırşehir'de çeşitli etkinliklere katılacak.

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Akiko Mikasa kimdir?
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