Yunanistan ve ABD birlikte... Hainlere kalkan oldular

15 Temmuz ihanet girişimi başarısız olunca Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü hain için ABD ve Yunan güvenlik birimleri alarm seviyesine geçti. Türk istihbarat birimleri, kaçak darbecilerin sır gibi saklandığı yeri deşifre ederek söz konusu alanda aralarında ABD ajanları, Yunanistan gizli servisi EYP çalışanlarının, Yunan polisi ve keskin nişancıların da bulunduğu 200 kişilik özel koruma ekibi oluşturulduğunu tespit etti. Vardiyalı bir şekilde 24 saat esasına göre koruma sağlanan söz konusu FETÖ'cüler için oluşturulan güvenli yerde kuş uçurtulmadığı ortaya çıktı. 8 FETÖ'cüyü korumaya alan Yunanistan'a FETÖ severliğinin aylık maliyetinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

ÜLKELERİNİ SATTILAR

Darbecilerin, TSK'ya ait hassas bilgileri de Yunan tarafına verdiği öğrenildi. Sığınma karşılığında ülkelerini satan 8 FETÖ'cü askerin önemli bilgiler verdiği gerekçesi ile MİT'in operasyon yapabileceği ihtimaline karşı korunması gerektiği kararı alındığı, bu kararın ardından 30 civarındaki koruma sayısının 200'e çıkartılarak koruma kalkanı oluşturulduğu tespit edildi.