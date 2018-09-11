FETÖ’ye büyük ankesör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ
imamlarıyla ardışık şekilde irtibat kuran askerlere yönelik soruşturması devam ediyor. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Daha önce gözaltına alınan itirafçıların verdiği isimlerin de yer aldığı bir kısmı muvazzaf 71 asker ve 18 FETÖ imamı hakkında gözaltı kararı verildi. Asker olan 71 şüpheliden 11'i albay, 3'ü yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 10'u üsteğmen, 8'i teğmen, 14'ü astsubay, 8'i de askeri öğrenci. Mahrem imamların avukat, öğretmen, öğretim görevlisi, müezzin ve doktor gibi meslek gruplarına mensup oldukları tespit edildi. 11 SAVCI KATILDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda, 9 mahrem imam ile çeşitli rütbelerdeki 51 asker yakalandı. Şüpheli askerlerin İstanbul'daki 4 ayrı ankesörlü telefon üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suç içerikli belge ve dijitallere el kondu. Askeri mahaldeki aramalara 11 terör savcısı bizzat katıldı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrollerinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. FALCON BULUNDU
Operasyonlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay olarak görev yapmış E.G. isimli bir şüphelinin evinde 34 bin 500 dolar ve 10 bin euro ele geçirildi. İhraç edilen albayın Sabiha Gökçen Havalimanı
'nda FETÖ mensuplarının kullanmış oldukları uzaktan erişim programına ait cep telefonundaki bilgileri silmeye çalışırken yakalandığı açıklandı. Albayın telefonunda örgütün muhaberat amacıyla kullandığı kriptografik haberleşme programlarından Falcon bulundu.Yapılan aramalarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen binbaşı rütbesindeki bir şüphelinin evinde ise ByLock kullanıcısı bir baş şüpheli de gözaltına alındı. Ankesöre takılan şüphelilerden bazılarının 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları veya örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle başka soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları, bazı şüphelilerin de itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri kaydediliyor. 128 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla ardışık olarak irtibat sağlandığı tespit edilen 256 asker şüpheli hakkında 6 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi yapılmış bu şüphelilerden 230'u yakalanırken 26'sı firar etmişti. 88 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıklarından bahisle serbest bırakılırken 128 şüpheli ise tutuklanmıştı. ÖRGÜTÜN HABERLEŞME OYUNLARI
FETÖ dava dosyalarına terör örgütünün haberleşme taktiklerine ilişkin bilgiler girdi. Buna göre örgüt, mahrem yapılanmadaki üyelerine şu talimatları verdi:
Ankesörlü telefonlar MİT tarafından dinleniyor. Kritik görüşmeleri büfelerde ve internet kafelerdeki kontörlü telefonlarla yapın.
Telefonlardan kimlerin arandığının tespit edilmemesi için, ahize kapatıldıktan sonra yeni ve rasgele bir numara çevirin. Böylelikle son araman kolayca tespit edilmesi önlenir.
Arabalarınızı kullanılacak telefona uzak yere park edin. İzlenip izlenmediğinize dikkat edin.
Telefon numaralarını cep telefonunuza kaydederken, rakamların sayısal değerini bir artırın ya da düşürün. Numaraları ajanda ve kitaplara kaydedin. Rakamları gruplayarak farklı sayfalara yazın.
ByLock ve Eagle deşifre oldu. Farklı haberleşme uygulamalarını kullanın. Uygulamaları kullanırken alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerin internetini kullanın. Ersan ATAR
/ ANKARA