İdlib köprüden önce son çıkış

Başkan Tayyip Erdoğan, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal
'a bir makale kaleme alarak, uluslararası toplumdan Esad rejiminin İdlib
'e yönelik katliamını durdurmasını istedi.
"Dünya Esad'ı durdurmak zorunda" başlıklı makalede "İdlib'in köprüden önce son çıkış olduğu" vurgulayan Erdoğan, rejimin Heyetül Tahrir Şam (HTŞ) gibi terör örgütlerini bahane ederek İdlib'e saldırmasının büyük bir sivil katliamına neden olacağını söyledi. Bunun da daha fazla radikalleşme ve terörizme neden olacağını ifade eden Erdoğan, bu saldırının hem Avrupa, hem de dünyanın geri kalanı için insani ve güvenlik sorunları yaratacağını hatırlattı.
Türkiye'nin de İdlib'teki terör gruplarından endişeli olduğunu yazan Erdoğan, "Daha kapsamlı bir uluslararası kontraterör operasyonu gerekli. Ilımlı muhalifler Türkiye'nin kuzey Suriye
'deki terörle mücadelesinde önemli rol oynadılar. Onların yardımı ve rehberliği İdlib'te de oldukça önemli" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin başarılı operasyonlarının da bölgedeki halkın gönlünü kazanarak da terörle mücadele edilebileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
ABD'nin de ölümler arasında hiyerarşi kurmayı bırakması gerektiğini ifade eden Erdoğan, konvansiyonel silahların kimyasal silahlardan daha fazla ölüme neden olduğuna dikkat çekti. Erdoğan şöyle yazdı:"'Fakat bir sonraki katliamı durdurmanın sorumluluğu sadece Batı'nın değildir. Astana sürecindeki ortaklarımız Rusya ve İran da, bu insani felaketi durdurmakla sorumludur."
Gerekli adımlar atılmazsa bunun bedelini sadece Suriyeli masumların değil, tüm dünyanın ödeyeceğini de kaydeden Erdoğan, "Türkiye komşusundaki kanın dökülmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Başarılı olabilmemiz için, dünyanın geri kalanının da kendi çıkarlarını bir kenara bırakarak, ağırlıklarını siyasi bir çözümden yana koyması lazım" dedi.