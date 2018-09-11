Kılıçdaroğlu’na zor soru: Muharrem İnce’yi yem mi yaptın?

CHP
lideri Kılıçdaroğlu
, önceki gün CHP'nin 95'inci yılı nedeniyle Ankara'ya gelen il başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiriler getirildi. İl başkanları Kılıçdaroğlu'na, tabanda bir güvensizlik olduğunu belirtti. İl başkanları, İnce'nin adaylığının ardından yaşanan tartışmaları gündeme getirdi. "4 ayda ne değişti, cumhurbaşkanı adayımıza güvensizlik duyduğunuzu söylediniz. İnce'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında harcamak, yem yapmak için mi cumhurbaşkanı adayı yaptınız? Sizin bile güvenmediğiniz bir isim nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı adayı olabilir? İnce sizin güveninizi sarsacak ne yaptı?" diye sordu. İnce'yi güvendiği için aday yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu ise, "Ben güvendim yaptım. Önemli olan kitlenin güvenini sağlamak" dedi. Seçim gecesini iyi yönetemediklerini itiraf eden Kılıçdaroğlu, İnce'nin 24 Haziran gecesi genel merkeze gelmesi gerektiğini ve davetlere rağmen İnce'nin buna cevap vermediğini kaydetti. CHP'Yİ KAYBETME KORKUSU SARDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde ittifak kurması halinde 9 belediyeyi kaybedebileceklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta yerel seçim gündemiyle toplanan MYK'da sunum yapan Torun, AK Parti ve MHP'nin ittifak yapması halinde CHP'nin Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ belediyelerinin kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.