O hainlere ceza yağdı

Ankara
14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Merasim Sokak
'ta, 17 Şubat 2016'da meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı ile ilgili davada, 6 teröriste 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 185'er yıl süreli hapis cezası verdi. Mahkeme, aralarında PKK'nın üst düzey yöneticileri Zübeyir Ayder, Cemil Bayık
ve Murat Karayılan
'ın da bulunduğu teröristlerin yargılanmalarının devam etmesi için dosyalarını ayırdı. HER ÖLEN İÇİN....
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan salonda görülen davanın dünkü duruşmasında, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, PKK'lı teröristler; Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan'ı önce Türk Ceza Kanunu'nun 302. Maddesi'nde tanımlanan, "devletin birliğini silah zoru ile bozma" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum etti. Mahkeme bu 6 sanığı ayrıca, her bir ölen kişi sayısına göre "kasten adam öldürmek" suçundan 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Böylece, 6 terörist toplam 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Mahkeme, aynı sanıkları ayrıca "saldırıda yaralanan kişi sayısından" 75'er kez "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam bin 185'er yıl süreli hapis cezasına mahkum etti. Öte yandan mahkemenin kararına göre; bu 6 terörist kamu malına zarar vermek suçundan 33 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı. 7 SANIĞA DOLANDIRICILIKTAN CEZA
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Bahri Deniz ile Metin Onur'a, "terör örgütü üyeliğinden" 9 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karaca, İsmail İpar, Hasan Avsan ile Metin Cura da "dolandırıcılık suçundan" 6'şar yıl hapis ve 12 bin TL hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Serdar Bulut ile Uğur Yüce hakkında beraat kararı veren mahkeme, "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan Sinem Oğuz'un, İstanbul'da aynı suçtan mahkum olması nedeni ile Ankara'daki davasının reddine karar verdi. DAVAYA DEVAM EDİLECEK
Ankara Başsavcılığı, soruşturma sonunda PKK'nın üst düzey yöneticileri; Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Remzi Kartal ve Fehman Hüseyin ile PYD elebaşı Salih Müslim
'in de aralarında bulunduğu 50 kişi hakkında daha dava açmıştı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yakalanamayan bu üst düzey örgüt yöneticileri hakkındaki davanın görülmesine devam etmek üzere dosyalarını ayırdı. ANKARA