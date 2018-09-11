Son dakika: Emine Erdoğan'a "İnsani Hizmet Takdir ödülü"

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin (World Congress of Muslim Philanthropists) Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu kapsamında verilen "Hayırseverlik Mirası Ödülleri"nden "İnsani Hizmet Takdir Ödülü", Emine Erdoğan'a tevdi edildi.

Londra Belediyesinin ev sahipliğinde Mansion House'da düzenlenen törenle ödülünü alan Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Soykırımlar, tecavüzler, ayrımcılıklar cüretkarca işlenirken, onurlu duruşların sesi ne yazık ki yeterince güçlü çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin güçlü bir vakıf geleneği bulunan hayırsever bir toplum olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin sadece mültecilere yardım etmekle kalmadığını, Afrika ülkelerinden Gazze'ye kadar pek çok coğrafyaya yardım eli uzattığını kaydetti.

- "BU ANLAMLI ÖDÜLÜN GERÇEK SAHİBİ ÜLKEMDİR, DEVLETİMDİR, MİLLETİMDİR"

Türkiye'nin milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu akşam burada şahsıma tevdi edilen insanlığa hizmetin takdir edilmesi ödülünü, insanlığın vicdanı olan işte bu aziz millet adına alıyorum. Bana hayatım boyunca onur verecek olan bu anlamlı ödülün gerçek sahibi, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, nerede bir çığlık varsa yüzünü oraya çeviren ülkemdir, devletimdir, milletimdir." şeklinde konuştu.

"Farklı olanı, ötekileştiren değil, zenginlik kabul eden büyük bir medeniyetin mensuplarıyız." diyen Erdoğan, "Sevinçlerimiz kadar acılarımız da ortak. Birimizin canı yandığında, diğerimiz de bunu hissediyor. Bir vücudun azaları gibiyiz. Dünyanın bir köşesinde acı varsa, bu yüreğimize dokunuyor, içimizi sızlatıyor." ifadelerini kullandı.

- "HAYIRSEVERLİK TANKLARDAN DAHA ETKİLİ"

Erdoğan, salonda bulunan hayırseverlere seslenerek, "Sizler, kapitalizmin insan ruhunu duyarsızlaştırdığı bir dünyada, merhametin, vicdanın sesi olmaya çalışıyorsunuz. İnsanlığın yüklerini omuzlama derdinde olan asil ruhlarınız, biliyorum ki hayırseverlik duygularıyla mayalandı. Dünyanın son yıllarda bu çabaya gerçekten çok ihtiyacı var." diye konuştu.

"Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi olarak sizler, iki yılda bir toplanarak Afrika'nın kadınlarına, Ortadoğu'nun çocuklarına ve tüm mazlumlara umut oluyorsunuz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkesin sessizliğe gömüldüğü bir dünyada, suskun yürekleri, paslı vicdanları sarsıyorsunuz. Bu çabanın tanklardan ve füzelerden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hayırseverlik sadece merhamet etmek, maddi yardımda bulunmak demek değildir. Hak ve adalet düzeninin tesisi için çalışmak, merhamet politikaları üretmek için çabalamaktır. Toplumsal adalete, fırsat eşitliğine alan açmaktır. Çocukların yaşam hakkını korumaktır. Onlara eğitim imkanları hazırlamaktır. Hayırseverlik, insanlığın meseleleri ile ilgilenmek kadar çevre sorunlarını ve hayvan haklarını da gözetmektir. Hulasa, eşref-i mahlukata yakışanı yapmak, yani insan kalabilmektir."

- "MYANMAR 21. YÜZYILIN EN BÜYÜK AYIPLARINDAN"

Bugünün 11 Eylül 2001'de ABD'de yaşanan terör saldırılarının yıldönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "11 Eylül, ne yazık ki medeniyetler çatışması tezinin zeminini oluşturmuştur. 2001 yılından bu yana, özellikle Ortadoğu, acının, gözyaşının vatanı haline geldi. Afganistan, Irak, Suriye, kadim dünyanın medeniyet merkezleri olmaktan çıkıp, masum çocukların, silahların gölgesinde yaşam mücadelesi verdiği bir coğrafya olmuştur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, kendisinin de ziyaret ederek yerinde gözlemlerde bulunduğu Myanmar'daki duruma değinerek, "Myanmar'da yaşanan insanlık trajedisi ise 21'inci yüzyılın en büyük ayıplarındandır. Orada şahit olduklarımı sanırım hayatım boyunca unutamayacağım. Büyük acılara maruz kalan kadınların anlattığı hikayeler vicdanımda hala büyük bir yaradır." görüşünü dile getirdi.

Filistin, Yemen ve çeşitli Afrika ülkelerindeki durumu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sekizinci yılına giren Suriye iç savaşında binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarcası yerinden yurdundan edildi. Maalesef savaşı sona erdirecek bir ortak irade çıkmıyor. Bütün dünyanın üstlenmesi gereken sorumluluk, birkaç ülkenin omuzlarına bırakıldı. Türkiye de bunlardan biridir. 3,5 milyon mülteciyi topraklarımızda misafir ediyoruz. Ülkeleri mamur hale gelinceye kadar hepsi gönül soframızın paydaşlarıdır."

Aynı törende "yaratıcı işbirliği" alanında ödül alan Türk Hava Yolları ile insani yardım alanında ödül alan Kızılay'ı tebrik eden Erdoğan, etkinliğe ev sahipliği yapan Londra Belediyesi ile Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi yönetimine de teşekkür etti.

- EMİNE ERDOĞAN'IN HAYIRSEVERLİK FAALİYETLERİ

Erdoğan, uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların yanı sıra Türkiye'de de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmuş ve mülteciler için de yardım çalışmaları yapmıştı.

Eylül 2017'de kalabalık bir heyetle Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek üzere Bangladeş'teki Kutupalong Kampı'nı ziyaret eden Erdoğan, burada yardım dağıtmıştı.

Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı vahşetin uluslararası kamuoyuna taşınması amacıyla CNN International'da "İnsanlık Rohingya Müslümanlarına Sırtını Dönmemeli" mesajı taşıyan bir makale de kaleme almıştı.

Dünya liderlerinin eşlerine de bu konuda bir mektup yazan Emine Erdoğan, ayrıca Birleşmiş Milletlerde (BM) "Akdeniz, Afrika ve Myanmar'a yönelik insani yaklaşımlar" konulu bir toplantıya katılarak, Türkiye'nin mülteciler ve insani yardım politikalarını anlatmıştı.

Erdoğan, can güvenliği tehditlerine rağmen 2012'de Myanmar'a giderek, Arakanlı Müslümanlara uygulanan baskı ve şiddeti uluslararası kamuoyunun dikkatine taşımış ve yardım kampanyalarının başlatılmasına öncülük yapmıştı.

- "GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN SONA ERMESİ" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Emine Erdoğan'ın uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların bir başka örneği ise 2009'da Gazze'ye yapılan saldırılar konusunda oldu.

"Filistin'de Barış İçin Kadınlar" adlı uluslararası bir zirve düzenleyerek çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet eden Emine Erdoğan, dünya kamuoyuna Gazze'deki saldırıların sona ermesi çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan, Türkiye'de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunurken, mülteciler için de her fırsatta yardım çalışmaları yürütüyor.