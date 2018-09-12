Ayağa kalk ve gözümün içine bak

FETÖ
'cü darbecilerin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin davanın Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nda görülen duruşmasında, uçakların bombalaması sonucu şehit düşenlerin yakınları müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne atılan bombanın etkisiyle yaralanan 15 Temmuz gazisi Şenol Gençer, aynı saldırıda kardeşi Özgür Gençer'in şehit olduğunu anlattı. Külliye'ye atılan iki bomba arasında kaldıklarını belirten Gençer, "Ben yaralandım, kardeşim ise şehit oldu. O pilot başta olmak üzere bütün hainlerden şikâyetçiyim" dedi. "GÖZÜMÜN İÇİNE BAK"
Aynı bölgede şehit düşen Mutlucan Kılıç
'ın annesi Yıldız Kılıç
da aradan iki yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini dile getirerek, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Oğlunun şehit düşmesine neden olan bombayı atan sanık eski pilot Müslim Macit
ile göz göze gelmek istediğini belirten Kılıç, "Başkanım acım dinmiyor, acımın dinmesi için onunla göz göze gelmek istiyorum. Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" diye seslendi. Müşteki Gürsel Kaymakçı da şehit Alper Kaymakçı'nın babası olduğunu kaydederek, "Oğlum yaşamının en güzel yıllarında darbeci hainlerin attığı bomba ile hayattan koparıldı. Oğlumun katillerinden şikâyetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu. Akıncı Üssü nizamiyesinde bir grup sivil ile darbecileri protesto ettiği sırada üzerine açılan ateş sonucu şehit olan Hasan Yılmaz'ın eşi Dilek Yılmaz da, darbecilerden şikâyetçi olduğunu dile getirdi.