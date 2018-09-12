Bir yıl sonra tek başına

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) Suriye
'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekâtı"nda şehit düşen piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
'ın eşi Gamze Mehmethan
, eşiyle gidip fotoğraf çektirdiği yerlere bir buçuk yıl sonra bu kez tek başına gidip şehit eşinin hatırasını yaşatıyor. Eşinin şehit düştüğü dönemde dört aylık evli olan ve eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılayan Gamze Mehmethan, eşiyle baktığı evin penceresinden bu defa tek başına baktı, gelinlikle fotoğraf çektiği yere tek başına gitti. Şehidin eşi paylaştığı duygulandıran fotoğrafların altında ise şu ifadeleri kullandı: "Çekim yaptığımız bu evi tamamen kapatmışlardı. Duvarından atlayıp girdim içeri. Anılarımızı yaşamaya hiç bir şey engel değil. Bir yıl öncesi/ bir yıl sonrası." 'RUHUMA İYİ GELİYOR'
Mehmethan, eşiyle birlikte fotoğraf çektirdikleri ağacın yanında da tek başına fotoğraf çektirdi. Mehmethan'ın sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı fotoğraflarda boynunda eşinin künyesi ve alyansını taşıması dikkat çekiyor. Paylaşımları ile sosyal medya gündemine oturan şehit eşi Gamze Aslan Mehmethan, fotoğrafların hikâyesini SABAH'a anlattı.
"Eşim şehit olalı 8 ay oldu. Bizim 10 yıllık beraberliğimiz vardı ve 4 aylık evliydik. Eşim şehit olduktan sonra anılarımızın olduğu her yere gitmeye çalışıyorum. Ruhuma bu iyi geliyor. Eşim şehit olmadan önce beni şehit eşi olmaya hazırlardı. "Güçlü olacaksın' derdi. Eşimin nasihatine göre yaşıyorum.
Fotoğrafların bu kadar çok paylaşıldığını görünce hayretler içerisinde kaldım. Ben sadece WhatsApp'tan paylaşmıştım. Eşimin Facebook'ta bir sayfası var başka bir şehit kardeşinin yönettiği. O Whatsapp paylaşımımdan alıp sayfaya koymuş.
Ben bu fotoğrafları sadece kendim için çekiyorum. Her yerde paylaşmıyorum. 17 Eylül bizim evlilik yıl dönümümüz. O fotoğraflar Riva'da çekilmişti. Onunla yemek yediğimiz bir yere bile gitmeye çalışıyorum. Oralara gidince onunla yaşadıklarım yeniden gözümde canlanıyor. Şehit haberinden bir hafta sonra düğün salonumuza gidip oturdum, dans edişimizi düşündüm. 'Şov yapıyor gitsin dua okusun' gibi yorumlar gördüm. Benim hiç öyle bir amacım yok. Ben onu ölen kadar seveceğim. Kuran'da 'Şehitler ölmez' der. Ben de hâlâ eşimle bu şekilde yaşıyorum.