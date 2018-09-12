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'teki 'nün hücre evine yönelik operasyon

'ün Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 21:18
Karabük'teki FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, /'nin Safranbolu kent merkezinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan eski öğretmen M.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün FETÖ/PDY'nin Safranbolu kent merkezinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlemiş, operasyonda, Erzurum tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmen M.K. gözaltına alınmıştı.

Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı sırada meslekten ihraç edilen şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenmişti.

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Karabük'teki FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon
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