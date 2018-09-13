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Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda iki lider de ortak işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların daha da fazla arttırılması gerektiği vurguladı.

Giriş Tarihi: 13.9.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 16:13

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ortak basın toplantısı öncesinde iki devlet arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Kazakistan'ın yanında olacağının altını çizerek şunları söyledi:

"ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

"Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin her alanda mükemmel seviyeye ulaşması için önümüzdeki dönemde daha çok çalışacağız. Ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm veçheleriyle ele alma fırsatımız oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi

Nazarbayev Türkiye'de

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Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi
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