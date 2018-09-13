Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile ortak basın toplantısı öncesinde iki devlet arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Kazakistan'ın yanında olacağının altını çizerek şunları söyledi:

"ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

"Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin her alanda mükemmel seviyeye ulaşması için önümüzdeki dönemde daha çok çalışacağız. Ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm veçheleriyle ele alma fırsatımız oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi