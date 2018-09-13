"Ergenekon" hakim ve savcılarına bir dava daha

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan ve iddianame yerine geçen son soruşturma kararını kabul etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Ergenekon davasına bakan 8 eski hakim ve savcı hakkında, çeşitli suçlardan 3 ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle son soruşturma kararı verilmiş ve karar Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, konuyla ilgili incelemesini tamamladı. Daire, "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan son soruşturma kararını kabul etti.

Eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş, 16 Kasım'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde yargılanmaya başlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son soruşturma kararı iddianame yerine geçecek.

Yargıtay 8. Ceza Dairesince ayrıca eski hakim sanık Hasan Hüseyin Özese hakkında daha önce ayrılarak görevsizlik kararı ile Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilen dava dosyasının tekrar daireye gönderilmesi halinde celse arasında birleştirme konusunda karar alınmasına hükmedildi.

Bu sanıklarla ilgili FETÖ üyeliği suçundan açılan davalar ise ayrılmıştı.

Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken FETÖ kumpasıyla görevden alınan emekli hakim Köksal Şengün'ün tanık sıfatıyla dinlenmesi için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına da karar verildi.

- 15 müşteki yer alıyor

Dosyada, aralarında eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Osman Alifeyyaz Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon davası sanıklarından Dursun Çiçek, Hasan Atilla Uğur, Sedat Peker ile avukatlar Hüseyin Ersöz, İlkay Sezer'in bulunduğu 15 kişi müşteki olarak yer alıyor.

- İstenen hapis cezaları

İddianame yerine geçen son soruşturma kararında, sanık Hüsnü Çalmuk hakkında "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından 30 yıldan 123 yıla, Ercan Fırat hakkında "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suç uydurma" suçlarından 112 yıldan 406 yıla, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 84 yıldan 314 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fatih Mehmet Uslu için "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suç uydurma" suçlarından 84 yıldan 307 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nihat Topal'ın ise "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suç uydurma" suçlarından 67 yıldan 239 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş hakkında da "resmi belgede sahtecilik", "suç uydurma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.